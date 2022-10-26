В Калуге на пяти улицах отключат электричество 31 октября

В понедельник, 31 октября, дома на пяти улицах Калуги останутся без электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 8:00 до 17:00:

Ул. Ароматная, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 11а, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,

Ул. Железняки, 1,

Ул. Лазоревая, 6а, 6б, 6в, 8, 9, 10,

Ул. Парковая, 1а, 1, 2а, 2б, 2, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20,

Ул. Правды, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 17, 17А, 18, 19, 20, 21а, 23, 25, 26а, 27, 28, 29, 32, 34, 34а, 36.

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