В Калуге дома на улице Глаголева снесут не раньше 2023 года

На минувшей неделе в Калуге снесли два аварийных дома на улицах Пухова и Переходной. После этого наш читатель прислал фото дома №40 на улице Глаголева, который уже давно расселен, но не сносится. В таком же состоянии дом №48.

- Два расселенных дома шпана с бомжами, не дожидаясь горвластей, рушат, - сообщил калужанин.

На публикацию отреагировали в городской управе. Там сообщили, что пока денег на снос нет.

- При условии выделения средств в следующем году проведём работы по сносу. В этом году, к сожалению, финансирование на снос этих домов не запланировано, - пояснили в администрации областного центра.

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