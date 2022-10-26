В Калуге дома на улице Глаголева снесут не раньше 2023 года
На минувшей неделе в Калуге снесли два аварийных дома на улицах Пухова и Переходной. После этого наш читатель прислал фото дома №40 на улице Глаголева, который уже давно расселен, но не сносится. В таком же состоянии дом №48.
- Два расселенных дома шпана с бомжами, не дожидаясь горвластей, рушат, - сообщил калужанин.
На публикацию отреагировали в городской управе. Там сообщили, что пока денег на снос нет.
- При условии выделения средств в следующем году проведём работы по сносу. В этом году, к сожалению, финансирование на снос этих домов не запланировано, - пояснили в администрации областного центра.
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