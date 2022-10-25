На окраинах Калуги отключат воду 27 октября
В четверг, 27 октября, часть Калуги останется без воды. Ремонтные работы пройдут в поселке Новый, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 18:00:
- Муратовский щебзавод,
- Новый,
- Березовка.
В зону отключения попадут школа №41, детский сад №10 и котельная в Муратовском щебзаводе.
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