На окраинах Калуги отключат воду 27 октября

В четверг, 27 октября, часть Калуги останется без воды. Ремонтные работы пройдут в поселке Новый, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 18:00:

Муратовский щебзавод,

Новый,

Березовка.

В зону отключения попадут школа №41, детский сад №10 и котельная в Муратовском щебзаводе.

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