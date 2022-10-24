В Калуге снесли два аварийных дома

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Калуге снесли скандальный дом №3 на улице Переходной. Одновременно с этим был разрушен аварийный дом №46 на улице Пухова, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

О доме на Пухова глава администрации рассказал подробнее:

- Еще летом я посетил район улицы Чичерина, и тогда мы вместе с коллегами осматривали этот дом. Пришли к однозначным выводам – полуразвалившееся здание не только портит внешний вид улицы, но еще и создает опасность для проходящих мимо калужан. Вдобавок он находился внутри плотной застройки. Поэтому приняли решение снести его одним из первых, что и сделали на прошедших выходных.

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