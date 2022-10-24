В Калуге на четырех улицах отключат воду 26 октября

В среду, 26 октября, из-за проведения ремонтных работ на улице Комфортной в Калуге не будет воды в домах на четырех улицах. Об этом в понедельник сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 23:00:

Ул. Спартака, 13,

Сиреневый бульвар, 1 к.1, 6а, 12, 14,

Ул. Комфортная,

Ул. Трамплинная.

Коммунальщики предупредили, что после проведения работ в воде могут на некоторое время появиться примеси.

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