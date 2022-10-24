В Калуге на четырех улицах отключат воду 26 октября
В среду, 26 октября, из-за проведения ремонтных работ на улице Комфортной в Калуге не будет воды в домах на четырех улицах. Об этом в понедельник сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 23:00:
- Ул. Спартака, 13,
- Сиреневый бульвар, 1 к.1, 6а, 12, 14,
- Ул. Комфортная,
- Ул. Трамплинная.
Коммунальщики предупредили, что после проведения работ в воде могут на некоторое время появиться примеси.
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