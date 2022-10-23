В Калуге снесли скандальный многоквартирный дом

В Калуге на днях снесли многоквартирный дом №3 на улице Переходной. Сейчас на месте здания большая гора строительного мусора.

Это здание с печальной судьбой. 15 лет назад он попал в перечень тех, где решили надстроить мансардные этажи. Работы начали, но не закончили - снесли крыши, вбили сваи, где-то поставили стены третьего и четвертого этажей. На этом все остановилось и замерло. Подробнее мы рассказывали в этой статье.

В итоге дом №3 на Переходной признали аварийным и в прошлом году расселили. А теперь дошло и до полного сноса.

Соседний дом №5 пока стоит на месте.

Власти еще не сообщали, планируется ли как-то использовать освободившуюся землю.

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