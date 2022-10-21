На окраинах Калуги отключат электричество 22 октября

Часть Калуги останется без электричества в субботу, 22 октября. Энергетики предупредили о ремонтных работах на окраинах, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Кратковременные отключения возможны в период с 9:00 до 17:00:

д. Галкино,

д. Канищево,

ул. Дальняя,

ул. Светлая,

СНТ Березка,

СНТ Сигнал,

СНТ Рассвет,

д. Косарево,

СНТ Вишневый сад.

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