На окраинах Калуги отключат электричество 22 октября
Часть Калуги останется без электричества в субботу, 22 октября. Энергетики предупредили о ремонтных работах на окраинах, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Кратковременные отключения возможны в период с 9:00 до 17:00:
- д. Галкино,
- д. Канищево,
- ул. Дальняя,
- ул. Светлая,
- СНТ Березка,
- СНТ Сигнал,
- СНТ Рассвет,
- д. Косарево,
- СНТ Вишневый сад.
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