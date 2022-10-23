На окраинах Калуги отключат электричество 25 октября

Во вторник, 25 октября, в Калуге из-за ремонтных работ временно не будет электричества в домах на окраинах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключения возможны в период с 9:00 до 17:00:

Юрьевка,

СНТ Буровик,

СНТ Просвещение,

СНТ Флора,

Матюнино,

Лобаново,

Аргуново,

Лихун,

Марьинки,

Ильинки,

ул. Дальняя,

ул. Светлая,

СНТ Одуванчик.

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