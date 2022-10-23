На окраинах Калуги отключат электричество 25 октября
Во вторник, 25 октября, в Калуге из-за ремонтных работ временно не будет электричества в домах на окраинах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключения возможны в период с 9:00 до 17:00:
- Юрьевка,
- СНТ Буровик,
- СНТ Просвещение,
- СНТ Флора,
- Матюнино,
- Лобаново,
- Аргуново,
- Лихун,
- Марьинки,
- Ильинки,
- ул. Дальняя,
- ул. Светлая,
- СНТ Одуванчик.
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