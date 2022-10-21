В Калуге людей из аварийного жилья переселят в микрорайон Дубрава

В Калуге продолжают расселять аварийное жилье. В пятницу, 21 октября, городская управа сообщила, что 128 квартир будут выкуплены в строящемся доме в микрорайоне Дубрава.

Туда смогут переехать те, кто попал в четвертый этап региональной программы расселения аварийного жилья.

Но новую многоэтажку сдадут только через год – в октябре 2023 года.

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