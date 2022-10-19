На двух улицах Калуги отключат электричество 20 октября

В четверг, 20 октября, в домах на двух улицах Калуги не будет электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 16:00:

ул. Советская, 3 корп.2, 5 корп.1, 2,

ул. 5-я линия, 1-18.

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