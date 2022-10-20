На окраине Калуги отключат электричество 21 октября

В пятницу, 21 октября, в Калуге не будет электричества в поселке Трудовой. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 9:00 до 17:00.

В это же время электричество отключат в деревне Ястребовка, которая относится к Ферзиковскому району.

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