В Калуге микрорайон Ольговка останется без воды 18 октября

Во вторник, 18 октября, в Калуге не будет холодной воды в микрорайоне Ольговка. Это связано с проведением ремонтных работ на улице Тарутинской у дома №160, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Воды не будет с 9:00 до 17:00.

В зону отключения попадут детский сад №108, школа №16 и реабилитационно-образовательный центр для инвалидов.

После проведения ремонта в воде могут появиться примеси, предупредили коммунальщики.

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