На трех улицах Калуги отключат электричество 18 и 19 октября
Во вторник и среду, 18-19 октября, в Калуге временно не будет электричества в домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 16:00:
- пер. Интернациональный, 12-18, 13, 17,
- пер. Яченский (полностью),
- 2-ой пер. Яченский, 24, 28, 30.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!