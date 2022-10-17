На трех улицах Калуги отключат электричество 18 и 19 октября

Во вторник и среду, 18-19 октября, в Калуге временно не будет электричества в домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 16:00:

пер. Интернациональный, 12-18, 13, 17,

пер. Яченский (полностью),

2-ой пер. Яченский, 24, 28, 30.

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