В Калуге пожаловались на заваленный мусором микрорайон Малинники

В пятницу, 14 октября, жители микрорайона Малинники в Калуге пожаловались в соцсетях на большое количество мусора рядом с контейнерными площадками.

- Все Малинники завалены мусором, а горуправа отвечает - нет финансов, - написал один из местных жителей. - Куда они делись? Отчисляем налоги, зарплата не повышается, сил уже нет на эту грязь смотреть.

На опубликованном фото площадка на улице Забойной.

На жалобу отреагировали в городской управе.

- Строительный и растительный мусор не относятся к коммунальным отходам, то есть жители не платят за их вывоз с контейнерных площадок, - пояснили в администрации. - Складирование таких отходов вблизи контейнерных площадок категорически запрещено, и они должны вывозиться жителями самостоятельно за собственные средства по отдельно заключенному договору. В конце этого месяца на уборку площадок будет заключен дополнительный контракт. Эта площадка стоит в плане и уборка будет обязательно выполнена, но точные сроки, к сожалению, пока указать не можем.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.