На окраинах Калуги отключат электричество 14 октября
В пятницу, 14 октября, часть Калуги останется без электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 17:00:
- д. Шопино (частично), ул. Верховая,
- д. Юрьевка,
- СНТ Флора,
- СНТ Просвещение,
- СТ Буровик,
- д. Горенское,
- д. Ястребовка.
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