На окраинах Калуги отключат электричество 14 октября

В пятницу, 14 октября, часть Калуги останется без электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 17:00:

д. Шопино (частично), ул. Верховая,

д. Юрьевка,

СНТ Флора,

СНТ Просвещение,

СТ Буровик,

д. Горенское,

д. Ястребовка.

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