В Калужской области субсидию на социальную газификацию собираются повысить до 100 тысяч рублей

В Калужской области планируется повысить субсидию на социальную газификацию с 80 до 100 тысяч рублей. В четверг, 13 октября, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- В Калужской области мы уже дважды повышали выплату - в феврале и июле, - отметил он. - Сегодня она составляет 80 тысяч рублей. Расчеты показывали, что в эту сумму обходится покупка необходимого оборудования: плита, котел и радиаторы отопления.

Инициатива главы региона внесена на рассмотрение в Законодательное Собрание.

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