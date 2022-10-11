В Калуге часть улиц останется без газа из-за реконструкции северного въезда

Часть Калуги временно останется без газа из-за работ на северном въезде. Однако отключение будет не очень долгим, сообщил во вторник, 11 октября, глава администрации Дмитрий Денисов.

- До конца недели подрядчик планирует подготовить участок для оперативного переподключения абонентов, чтобы калужане не оставались без газа на долгое время, - пояснил он. - О временных отключениях для проведения работ жителей заранее предупредят специалисты Газпрома.

Даты пока не называются.

- Также в данный момент рабочие демонтируют старую въездную арку из труб в районе улицы Светлой, - отметил Денисов. - Калуга становится на шаг ближе к достойному въезду в город!

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