Еще на трех улицах Калуги отключат электричество 11 октября

В Калуге пополнился список улиц, на которых не будет электричества во вторник, 11 октября. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Из-за замены аварийной опоры с 9:00 до 16:00 не будет света:

ул. Ольговская, 2, 5, 3, 8, 10, 10 кор.1, 12 кор.2, 12, 6, 7а,

пер. Ольговский (полностью),

ул. Тарутинская, 192-202, 200 корп.1, 225, 118, 229,

СНТ «Рабочий садовод».

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