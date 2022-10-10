Еще на трех улицах Калуги отключат электричество 11 октября
В Калуге пополнился список улиц, на которых не будет электричества во вторник, 11 октября. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Из-за замены аварийной опоры с 9:00 до 16:00 не будет света:
- ул. Ольговская, 2, 5, 3, 8, 10, 10 кор.1, 12 кор.2, 12, 6, 7а,
- пер. Ольговский (полностью),
- ул. Тарутинская, 192-202, 200 корп.1, 225, 118, 229,
- СНТ «Рабочий садовод».
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