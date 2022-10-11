В Калуге на четырех улицах отключат электричество 12 октября

В среду, 12 октября, в Калуге не будет электричества в домах на четырех улицах, рассказали в городской «Единой дежурно-диспетчерской службе». Причиной станет реконструкция оборудования.

Отключение с 6:00 до 22:00:

пер. Старообрядческий (полностью),

пер. Воскресенский, 19, 27-31, 12-32,

ул. Луначарского, 29-41, 18-50,

пер. Григоров, 7-17, 12-18.

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