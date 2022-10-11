В Калуге на четырех улицах отключат электричество 12 октября
В среду, 12 октября, в Калуге не будет электричества в домах на четырех улицах, рассказали в городской «Единой дежурно-диспетчерской службе». Причиной станет реконструкция оборудования.
Отключение с 6:00 до 22:00:
- пер. Старообрядческий (полностью),
- пер. Воскресенский, 19, 27-31, 12-32,
- ул. Луначарского, 29-41, 18-50,
- пер. Григоров, 7-17, 12-18.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!