В Калуге на трех улицах отключат электричество 11 октября

Во вторник, 11 октября, в Калуге не будет электричества в домах на трех улицах, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». Причиной станет реконструкция оборудования.

Отключение с 8:00 до 20:00:

ул. Степана Разина, 65, 91, 120-150,

ул. Салтыкова-Щедрина, 103,

ул. Николо-Козинская, 127.

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