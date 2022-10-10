В Калуге на трех улицах отключат электричество 11 октября
Во вторник, 11 октября, в Калуге не будет электричества в домах на трех улицах, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». Причиной станет реконструкция оборудования.
Отключение с 8:00 до 20:00:
- ул. Степана Разина, 65, 91, 120-150,
- ул. Салтыкова-Щедрина, 103,
- ул. Николо-Козинская, 127.
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