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В трех районах Калуги отключат воду 10 октября

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.10.2022 09:57 0 1673
В трех районах Калуги отключат воду 10 октября

В понедельник, 10 октября, на севере Калуги ожидаются проблемы с водой. 

Это связано с проведением ремонтных работ на улице Московской, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Не будет воды до момента завершения работ в микрорайонах Байконур и Кубяка, слабый напор прогнозируется на Малинниках.

Опубликован также список улиц, на которых не будет воды:

  • Ул. Кибальчича,
  • Ул. Ермоловская,
  • Ул. Малоярославецкая,
  • Ул. Кубяка,
  • Пер. Кубяка,
  • Ул. Московская, 311-334,
  • Ул. Терепецкая.

В зону отключения попадут детские сады «Жар-птица», детский сад на Кубяка, 20 к.2, детские сады №90 и №110, поликлиники №6 и №8, детский дом, школа №46, школа искусств №8, колледж дизайна и технический колледж.

После проведения работ в воде могут на некоторое время появиться примеси.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.10.2022 09:57 0 1673
Тэги: недвижимость жкх
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