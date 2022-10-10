В трех районах Калуги отключат воду 10 октября
В понедельник, 10 октября, на севере Калуги ожидаются проблемы с водой.
Это связано с проведением ремонтных работ на улице Московской, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Не будет воды до момента завершения работ в микрорайонах Байконур и Кубяка, слабый напор прогнозируется на Малинниках.
Опубликован также список улиц, на которых не будет воды:
- Ул. Кибальчича,
- Ул. Ермоловская,
- Ул. Малоярославецкая,
- Ул. Кубяка,
- Пер. Кубяка,
- Ул. Московская, 311-334,
- Ул. Терепецкая.
В зону отключения попадут детские сады «Жар-птица», детский сад на Кубяка, 20 к.2, детские сады №90 и №110, поликлиники №6 и №8, детский дом, школа №46, школа искусств №8, колледж дизайна и технический колледж.
После проведения работ в воде могут на некоторое время появиться примеси.
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