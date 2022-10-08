На трех улицах Калуги отключат электричество 10 октября
В понедельник, 10 октября, в Калуге не будет электричества в домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 16:00:
- ул. Открытая, 2-8, 1-7,
- ул. Московская, 349,
- ул. Комсомольская, 10.
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