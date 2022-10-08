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В Калужской области 203 дома капитально отремонтируют в 2023 году

Дмитрий Ивьев , Фото: Фонд капремонта.
Опубликовано: 08.10.2022 12:06 0 548
В Калужской области 203 дома капитально отремонтируют в 2023 году

На следующий год в Калужской области запланирован ремонт 203 домов, сообщили 7 октября в Фонде капитального ремонта. Это примерно на 20% меньше, чем в нынешнем.

Ожидается ремонт 106 крыш, 58 отмосток, 15 фасадов, 42 внутридомовых инженерных систем. Планируется также заменить 57 лифтов.

На все эти работы будет потрачено около 1,24 миллиарда рублей.

На данный момент ведется разработка проектно-сметной документации.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Фонд капремонта.
Опубликовано: 08.10.2022 12:06 0 548
Тэги: недвижимость капремонт жкх
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