В Калужской области 203 дома капитально отремонтируют в 2023 году

На следующий год в Калужской области запланирован ремонт 203 домов, сообщили 7 октября в Фонде капитального ремонта. Это примерно на 20% меньше, чем в нынешнем.

Ожидается ремонт 106 крыш, 58 отмосток, 15 фасадов, 42 внутридомовых инженерных систем. Планируется также заменить 57 лифтов.

На все эти работы будет потрачено около 1,24 миллиарда рублей.

На данный момент ведется разработка проектно-сметной документации.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.