В Калуге управляющие компании задолжали за отопление 221 миллион рублей

Управляющие компании Калуги в общей сложности задолжали «Калугатеплосети» за отопление 221 миллион рублей. В пятницу, 7 октября, об этом сообщил поставщик тепла.

- Наше предприятие было вынуждено обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье 315 УК РФ «Неисполнение решения суда», - говорится в сообщении «Калугатеплосети». - Общий долг составляет 221 миллион Рублей. Самыми злостными из неплательщиков являются: ООО «УК ГУП Калуги» (26 миллионов рублей), ООО «Союз НПП» (18 миллионов рублей), ООО «Калуга-Строй (18 миллионов рублей), ООО «Сервискапстрой» (18 миллионов рублей), ООО «ЖРЭУ» (16.5 миллиона рублей).

По информации теплосети, управляющие компании собирают деньги с жителей, но не перечисляют их в теплоснабжающую организацию.

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