На окраинах Калуги отключат электричество 7 октября
В пятницу, 7 октября, в Калуге не будет электричества в нескольких населенных пунктах на окраине. Это связано с проведением ремонтных работ.
По предварительным данным, света не будет с 9:00 до 17:00.
- Лихун,
- Ермолово,
- Тимашево,
- Искра,
- Керамик,
- Тепличный,
- Заря,
- Березки.
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