На окраинах Калуги отключат электричество 7 октября

В пятницу, 7 октября, в Калуге не будет электричества в нескольких населенных пунктах на окраине. Это связано с проведением ремонтных работ.

По предварительным данным, света не будет с 9:00 до 17:00.

Лихун,

Ермолово,

Тимашево,

Искра,

Керамик,

Тепличный,

Заря,

Березки.

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