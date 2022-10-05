На окраинах Калуги отключат электричество 6 октября
В четверг, 6 октября, в Калуге не будет электричества в некоторых жилых домах. Отключение связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». Специалисты обещают, что свет будут отключать днем на короткий период.
Список населенных пунктов:
- Железняки,
- Черносвитино,
- Белая,
- Михалево,
- Трудовой,
- Бабенки,
- Карачево
- Авчурино,
- Анненки,
- Сухининки.
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