На окраинах Калуги отключат электричество 6 октября

В четверг, 6 октября, в Калуге не будет электричества в некоторых жилых домах. Отключение связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». Специалисты обещают, что свет будут отключать днем на короткий период.

Список населенных пунктов:

Железняки,

Черносвитино,

Белая,

Михалево,

Трудовой,

Бабенки,

Карачево

Авчурино,

Анненки,

Сухининки.

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