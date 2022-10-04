В Калуге на семи улицах отключат воду 6 октября
В четверг, 6 октября, в Калуге из-за ремонтных работ отключат воду на семи улицах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Работы пройдут с 9:30 до 18:00. Без воды останутся:
- Ул. Кибальчича,
- Ул. Ермоловская,
- Ул. Малоярославецкая,
- Ул. Кубяка,
- Пер. Кубяка,
- Ул. Московская, 311-334,
- Ул. Терепецкая.
В зону отключения попадут детские сады «Жар-птица», детский сад на Кубяка, 20 к.2, детские сады №90 и №110, поликлиники №6 и №8, детский дом, школа №46, школа искусств №8 и колледж дизайна.
После проведения работ в воде могут на некоторое время появиться примеси.
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