В Калуге на семи улицах отключат воду 6 октября

В четверг, 6 октября, в Калуге из-за ремонтных работ отключат воду на семи улицах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Работы пройдут с 9:30 до 18:00. Без воды останутся:

Ул. Кибальчича,

Ул. Ермоловская,

Ул. Малоярославецкая,

Ул. Кубяка,

Пер. Кубяка,

Ул. Московская, 311-334,

Ул. Терепецкая.

В зону отключения попадут детские сады «Жар-птица», детский сад на Кубяка, 20 к.2, детские сады №90 и №110, поликлиники №6 и №8, детский дом, школа №46, школа искусств №8 и колледж дизайна.

После проведения работ в воде могут на некоторое время появиться примеси.

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