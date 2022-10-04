На пяти улицах Калуги отключат электричество 6 октября

В четверг, 6 октября, дома на пяти улицах Калуги останутся без электричества из-за ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 6:00 до 22:00:

пер. Парковый, 1-11, 2-14,

ул. Октябрьская, 52-58, 21, 21/22, 23, 23а, 70-86,

пр-д Загородносадский, 1-5, 2-10,

пер. Совхозный, 3-15, 4-8,

ул. Парижской Коммуны, 14-48, 25, 27.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.