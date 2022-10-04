На пяти улицах Калуги отключат электричество 6 октября
В четверг, 6 октября, дома на пяти улицах Калуги останутся без электричества из-за ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 6:00 до 22:00:
- пер. Парковый, 1-11, 2-14,
- ул. Октябрьская, 52-58, 21, 21/22, 23, 23а, 70-86,
- пр-д Загородносадский, 1-5, 2-10,
- пер. Совхозный, 3-15, 4-8,
- ул. Парижской Коммуны, 14-48, 25, 27.
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