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На пяти улицах Калуги отключат электричество 6 октября

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2022 10:53 0 1421
На пяти улицах Калуги отключат электричество 6 октября

В четверг, 6 октября, дома на пяти улицах Калуги останутся без электричества из-за ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 6:00 до 22:00:

  • пер. Парковый, 1-11, 2-14,
  • ул. Октябрьская, 52-58, 21, 21/22, 23, 23а, 70-86,
  • пр-д Загородносадский, 1-5, 2-10,
  • пер. Совхозный, 3-15, 4-8,
  • ул. Парижской Коммуны, 14-48, 25, 27. 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2022 10:53 0 1421
Тэги: электричество жкх
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