Улица Поле Свободы в Калуге останется без электричества 4 октября

Во вторник, 4 октября, в Калуге не будет электричества в домах на улице Поле Свободы. Это связано с опиловкой деревьев, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 16:00:

ул. Поле Свободы, 93-135, 131а корп.1, 2, 3, 4.

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