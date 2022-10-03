Улица Поле Свободы в Калуге останется без электричества 4 октября
Во вторник, 4 октября, в Калуге не будет электричества в домах на улице Поле Свободы. Это связано с опиловкой деревьев, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 16:00:
- ул. Поле Свободы, 93-135, 131а корп.1, 2, 3, 4.
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