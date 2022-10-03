Два района Калуги останутся без электричества 4 октября

Во вторник, 4 октября, в Калуге запланированы отключения электричества из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет в деревнях Чижовка и Шопино.

Отключить электричество собираются на два часа в течение дня – в период с 9:00 до 17:00.

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