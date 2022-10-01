При строительстве новых мостов в Калужской области будут устанавливать локальные очистные

Как сообщили в пятницу, 30 сентября, в Минтрансе Калужской области, при строительстве новых мостов, а также во время реконструкции старых, в обязательном порядке проводится установка локальных очистных сооружений.

- Вся грязь и копоть с дороги, которая могла бы попасть в реку, остается в фильтрах ЛОСов - вода очищается до уровня рыбохозяйственного значения, - подчеркнули в ведомстве. - ЛОСы установлены на всех мостах, которые будут или уже отремонтированы в Калужской области в этом году.

Так, например, в Бабынинском районе, где не так давно привели в порядок мост через реку Безвель, с двух его сторон установили локальные очистные.

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