В Калуге дома на улице Никитина остаются без отопления

В Калуге остаются проблемы с отоплением на улице Никитина. В пятницу, 30 сентября, об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

При запуске системы теплоснабжения дома №32 зафиксировали большую утечку.

- Комиссия приняла решение отключить дом от отопления и горячего водоснабжения, чтобы оперативно заменить повреждённый участок сетей, - пояснил Денисов. - Сделали это в течение дня. Сейчас заканчивают монтаж системы горячего водоснабжения, после чего восстановят территорию в местах разрытий.

При этом, заявил чиновник, во многие дома тепло так и не поступило. Местные жители рассказали, что после ремонта и подключения дома, управляющая компания не торопится спускать воздух в системе. Из-за этого батареи холодные.

- Поручил УЖКХ проконтролировать и ускорить процесс подачи тепла во все оставшиеся дома, - заявил городской голова. - А управляющим компаниям – быть на связи с жителями, устранить завоздушивание, проверить стояки и к понедельнику доложить о ситуации. Буду проверять до последней отапливаемой квартиры.

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