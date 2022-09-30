В Калуге вернули электричество в многоквартирный дом, оставшийся без света из-за пожара
В ночь на пятницу, 30 сентября, в Калуге вернули электричество почти во все квартиры жилого дома на улице 65 лет Победы. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
- Ночью восстановлено электроснабжение на 23-х этажах многоквартирного жилого дома, - говорится в заявлении ведомства. - Работы по восстановлению электроснабжения на пятом этаже продолжаются и остаются на контроле прокуратуры.
Ранее сотни людей остались без электричества после пожара на лестничной клетке.
UPD. К 14:00 электричество восстановили и на пятом этаже.
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