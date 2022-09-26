На трех улицах Калуги отключат воду 28 сентября

В среду, 28 сентября, в Калуге не будет воды на трех улицах в северной части города. Это связано с проведением работ по подключению сетей, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 21:00:

Ул. Светлая,

Ул. Дальняя,

Ул. Московская, 331, 333, 335, 337, 339.

Пониженное давление воды будет в этот период наблюдаться во всем микрорайоне Байконур.

После проведения работ в воде могут на некоторое время появиться примеси.

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