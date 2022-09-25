Жители дома в микрорайоне Силикатный в Калуге остались без тепла

Как мы уже сообщали, в субботу, 24 сентября, жители Калуги массово сообщали нам о проблемах с отоплением. Свои жалобы граждане оставили и на странице губернатора Владислава Шапши.

Одна из жительниц микрорайона Силикатный сообщила, что на Гурьянова, 67 (корпус 2 и 3), а также Гурьянова, 71 и 73 нет тепла.

- Наша котельная по адресу Гурьянова, 71А - автоматическая и постоянно отключается, - пожаловалась женщина. - Теплые трубы буквально на пару часов, потом все остывает. УК постоянно спускает воздух в подвалах, но это не приносит результата, поскольку котельная опять останавливается и все идет по кругу.

Как сообщили в Госжилинспекции Калужской области, вопрос по домам №№71 и 73 уже решен. Что же касается дома на Гурьянова, 67, то, ведомство направило в УК требование провести проверку по подаче тепла.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.