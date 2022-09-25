В Калуге спустя 50 лет отремонтировали систему электроснабжения в жилом доме на улице Бутомы

Как сообщил в воскресенье, 25 сентября, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Вячеслав Лежнин, в многоквартирном доме №3 по улице Бутомы в Калуге завершился капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения.

По словам руководителя ведомства, в пятиэтажке 1966 года постройки система электроснабжения капитально не ремонтировалась более 50 лет.

- В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах областным Фондом выполнены работы по ремонту разводки и распределительных шкафов, замене светильников, вводно-распределительного устройства и этажных щитков, - уточнил министр.

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