Тарифы ЖКХ повысятся с 1 декабря

С 1 декабря по всей России вырастет стоимость коммунальных услуг. Об этом вечером в пятницу сообщили в федеральном министерстве экономического развития.

Ожидается, что тарифы повысятся максимум на 9%. Точные величины будут определять правительства регионов. В Калужской области стоимость пока не определена.

В федеральном министерстве заверили, что второе за год повышение стоимости коммуналки не будет дополнительным, а заменит то, которое до этого планировалось на 1 июля 2023 года. А затем с нынешнего декабря и до июля 2024 года тарифы трогать не будут.

Дополнительные деньги сфере ЖКХ понадобились для обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры. Заявляется, что будут обновляться теплотрассы, водопроводы и другие объекты.

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