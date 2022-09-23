Еще на четырех улицах Калуги отключат электричество 24 сентября

В субботу, 24 сентября, еще четыре калужские улицы останутся без электричества из-за проведения ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 19:00:

пер. Пушкина, 1-17, 2-8,

ул. Гагарина, 26-44,

ул. Баумана, 19-27, 20-38,

ул. Академика Королева, 16, 16а, 28, 59-65.

Ранее, напомним, сообщалось, что 24 сентября света не будет на других четырех улицах областного центра.

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