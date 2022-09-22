На четырех улицах Калуги отключат электричество 24 сентября

В субботу, 24 сентября, в Калуге не будет электричества в жилых домах на четырех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 6:00 до 22:00:

ул. Пионерская, 2, 9,

ул. Калинина, 4,

ул. Чичерина, 12 корп.1,

пер. Чичерина, 11.

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