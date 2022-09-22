На четырех улицах Калуги отключат электричество 24 сентября
В субботу, 24 сентября, в Калуге не будет электричества в жилых домах на четырех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 6:00 до 22:00:
- ул. Пионерская, 2, 9,
- ул. Калинина, 4,
- ул. Чичерина, 12 корп.1,
- пер. Чичерина, 11.
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