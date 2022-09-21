Одна улица Калуги останется без электричества 22 сентября

В четверг, 22 сентября, в Калуге не будет электричества во всех домах на улице Турынинские Дворики.

Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света люди будут с 9:00 до 16:00.

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