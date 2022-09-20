На окраинах Калуги отключат электричество 21 сентября
В среду, 21 сентября, в Калуге вновь запланированы отключения электричества, связанные с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без света с 9:00 до 17:00 будут:
- Рождествено,
- СНТ Кристал.
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