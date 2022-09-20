В Калуге отопление во всех жилых домах обещают включить до конца недели

До конца нынешней недели в Калуге должны заработать все котельные, после чего отопление появится во всех жилых домах. Об этом сообщили 19 сентября в городской управе.

На прошлой неделе тепло дали во все социальные учреждения.

Полноценный отопительный сезон власти Калуги решили начать 19 сентября. Хотя ранее заявлялось, что в течение пяти дней средняя температура воздуха должна быть ниже +8 градусов.

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