На двух улицах Калуги отключат воду 21 сентября

В среду, 21 сентября, в Калуге не будет холодной воды в домах на двух улицах. Это связано с работами по подключению сетей на улице Промышленной, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

С 9:00 до 23:00 воды не будет:

Ул. Промышленная, 2, 4, 8,

Пер. Малинники, 17, 21.

- После проведения ремонтных работ в воде могут на некоторое время появится примеси, предупредили коммунальщики.

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