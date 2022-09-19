В Калужской области заработала горячая линия по проблемам с отоплением в садах и школах

В понедельник, 19 сентября, прокуратура Калужской области проводит горячую линию по проблемам с отоплением в детских садах и школах.

Позвонить можно по номеру 89105203109.

- Обо всех фактах нарушений теплоснабжения в указанных учреждениях просим сообщить сегодня с 9 до 13 часов, - говорится в сообщении прокуратуры.

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