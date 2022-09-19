На трех улицах Калуги отключат электричество 21 сентября

В среду, 21 сентября, в Калуге не будет электричества в жилых домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 8:00 до 17:00 останутся:

ул. Баумана, 19-27, 20-38,

ул. Королева, 16а, 28, 59-65,

ул. Пушкина, 4.

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