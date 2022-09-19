В Калуге и Обнинске исправили проблемы с отоплением в школах и детских садах
В понедельник, 19 сентября, на планерном совещании правительства Калужской области обсудили начало отопительного сезона.
Тепло должно было поступить в школы, детские сады и больницы с 12 сентября, однако в Калуге и Обнинске возникли проблемы. За неделю ситуацию удалось исправить, заявили в правительстве.
Губернатор Владислав Шапша поблагодарил местные администрации за оперативное решение проблем. Он отметил, что погода стала мягче, но отопление все равно пора включать и в жилых домах. В двух крупнейших городах региона это начнут делать 19 сентября.
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