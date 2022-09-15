Через сутки после выхода статьи о проблемном доме ГЖИ Калужской области наехала на управляющую компанию

В среду, 14 сентября, на нашем сайте вышел материал о проблемном доме на Баррикад, 137. Где, по словам жильцов, уже не первый год течет крыша над квартирами пятого этажа. Калужан регулярно затапливает с осени по весну. Управляющая компания никаких мер не принимала.

В четверг, 15 сентября, Государственная жилищная инспекция Калужской области сообщила в комментариях в нашем телеграм-канале, что провела проверку.

— Нашими специалистами была проведена выездная проверка по данному адресу и выдано предписание УК на устранение нарушений, – сообщает ГЖИ в комментариях к нашей публикации в телеграм-канале. – Проверка исполнения планируется в начале ноября. Если нарушения на момент проверки устранены не будут, привлечем УК к административной ответственности и подготовим исковое заявление в суд о принудительном исполнении требований.

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