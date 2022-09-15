В Калуге отключат электричество на улице Дзержинского

В понедельник, 19 сентября, в Калуге не будет электричества в доме №15 на улице Дзержинского. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет 9:00 до 17:00.

Ранее сообщалось, что на других трех улицах Калуги не будет электричества в воскресенье.

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