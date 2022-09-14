В Калуге без отопления остаются 18 школ и 30 детских садиков

С 12 сентября в Калужской области начался отопительный сезон. Батареи должны были нагреться в социальных учреждениях – больницах, школах, детских садах. Однако спустя двое суток во многих местах еще холодно. В среду ситуацию обсуждали на заседании правительства Калужской области.

Тепло подается в 64% больниц, 70% детских садов, 56% школ, 80% социально значимых объектов.

В Калуге ситуация не самая радужная. Отопление смогли запустить только в 44,5% объектов. Завершить работы обещают в течение трех суток.

Как отчитался городской голова Дмитрий Денисов, в настоящий момент из 51 школы запущенно тепло в 33, из 99 детских садов – в 69.

Губернатор Владислав Шашпа назвал ситуацию недопустимой.

- Результат работы – отрицательный, - заявил глава региона. - Это относится в равной степени ко всем, кто не запустил вовремя тепло в детские сады и школы. Оценка – неудовлетворительная! Если нужно принимать какие-то решения о том, чтобы начинать в целом отопительный сезон раньше, раз вы не можете отсечь дома от социальных объектов, значит – такое решение надо принимать. Иначе по отношению к людям это не справедливо.

Шапша также отправил чиновников работать в холодных кабинетах.

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