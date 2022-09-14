Губернатор Калужской области жестко раскритиковал чиновников за отсутствие отопления

В среду, 14 сентября, на планерке в правительстве губернатор Калужской области Владислав Шашпа жестко отреагировал на жалобы на отсутствие отопления в некоторых детских садах.

- Касается все глав администраций городов и районов, где еще нет тепла в школах и детских садах, - отметил глава региона. - Предлагаю отправиться туда из своих теплых кабинетов, и работать там. Пока в них не затопят. Как можно так относиться к людям, к детям!

Ранее Шапша поручил обеспечить теплом все социальные учреждения с понедельника, 12 сентября.

- Сегодня уже среда, - говорится в заявлении губернатора. - И вот результат: только 70% детских садов отапливается, школ и того меньше – 56%. Дети начинают больше болеть. Люди справедливо возмущаются. Калуга, Ферзиковский, Людиновский, Мещовский, Куйбышевский районы. Если возникают какие-то проблемные вопросы, главы администраций должны их решать заранее, а не тогда, когда уже наступили холода. До конца недели ситуация должна быть исправлена. Никакие оправдания глав администраций приниматься не будут!

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